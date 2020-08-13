Джерело - Чемпіон.
Відбувся останній етап Першої ліги України.
Перше місце в дивізіоні посів Минай (62), другим став Інгулець (60), третє місце завовав Агробізнес (60), який не подавав документи на атестацію в УПЛ.
Рух посів четверте місце (58 очок), але у львів'ян є матч в запасі проти Металурга.
Він повинен був відбутися 10 серпня, але запорізька команда не приїхала на зустріч.
Рух має отримати технічну перемогу і посісти друге місце в Першій лізі, змістивши з ТОП-3 Агробізнес.
Нагадаємо, колишній президент ПФЛ назвав ініціатора його звільнення.