Клуб із Закарпаття виграв Першу лігу

Джерело - Чемпіон.

Відбувся останній етап Першої ліги України.

Перше місце в дивізіоні посів Минай (62), другим став Інгулець (60), третє місце завовав Агробізнес (60), який не подавав документи на атестацію в УПЛ.

Рух посів четверте місце (58 очок), але у львів'ян є матч в запасі проти Металурга.

Він повинен був відбутися 10 серпня, але запорізька команда не приїхала на зустріч.

Рух має отримати технічну перемогу і посісти друге місце в Першій лізі, змістивши з ТОП-3 Агробізнес.

Нагадаємо, колишній президент ПФЛ назвав ініціатора його звільнення.