Федецький: Я не вірю Смалійчуку, це якісь схеми, ще одна авантюра

Зміна емблеми Карпат - це є ще однією авантюрою Олега Смалійчука.

Про це заявив колишній захисник клубу Артем Федецький.

"Ви ж бачили, що вони емблему змінили? Я вважаю, що це ще одна авантюра з боку Смалійчука. Він думає, що він найхитріший, що він фанатам емблему передає. Я поважаю фанатів, знаю особисто багатьох.

Я не вірю Смалійчуку. Дай Бог, щоб я помилився і буде команда, яка буде розвиватися. Але, мені здається, це якісь схеми, ще одна авантюра Смалійчука. Якщо він думає, що він найхитріший, повірте, в УЄФА більш серйозніші люди працюють. Тому так просто не буде. Але шкода ту всю історію, ту всю роботу, яку було зроблено. Вона, можливо, не така крута, як у Шахтаря та Динамо. Але це історія, це історія Карпат.

Так, як я розумію, вони зробили нову емблему. Стару емблему, не знаю на яких правах, вони передали фанатам. І вони хочуть, щоб борги залишилися на новій емблемі. А потім клуб збанкрутує і фанати повернуть вже новій команді стару емблему Карпат. І вони думають, що вони найхитріші і у них все це вийде. Це все авантюра. І те, що їх не допускають до змагань, звичайно, мені неприємно. Адже це та команда, якій я так само віддав багато здоров’я та сил. І за неї та за Дніпро переживаю. Але так, як поводить себе керівництво в обличчі Смалійчука… Наприклад, чемпіонат не дограли. Козловський там хотів допомогти. Смалійчук заплатив штраф. Це цирк. Козловський вчинив правильно, адже він також фанат Карпат. Маючи свою команду, він є фанатом Карпат і хотів у тяжкий момент допомогти їм. Хтось це сприймає як хайп, але я Козловського поважаю за це, адже знаю його особисто і він дійсно хотів допомогти Карпатам", - сказав Федецький.