Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти Артем Федецький та Олег Герасим’юк хочуть створити на Волині потужну дитячу академію футболу.

Спортсмени зазначають, що займаються розвитком і популяризацією футболу, тож хочуть дати шанс розвиватися дітям рідної їм Волині.

"Ми хочемо допомогти дітям і знаємо, як це зробити. Ми хочемо, щоб наші діти навчалися в найкращих", – зазначає Федецький.

Місцем розташування обрали село Липини Луцького району. Нині там уже є потужна матеріальна база. Федецький і Герасим’юк планують створити у Липинах найбільшу й найперспективнішу академію футболу Західної України.

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