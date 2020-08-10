Колишній захисник Карпат продовжить кар'єру у Португалії

Джерело - iSport.ua.
Колишній захисник львівських Карпат Тім Халл перебрався у португальський клуб Жил Вісенте.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Футболіст, чия вартість за версією порталу - 300 тисяч, підписав контракт на два сезони, до 2022 року.
Офіційний сайт клубу поки не повідомив про трансфер футболіста. Халл покинув Карпати на правах вільного агента.
В УПЛ захисник провів 17 матчів за львів'ян, в яких відзначився одним забитим голом.
Нагадаємо, директор Карпат прокоментував створення скандального нового логотипу клубу.