Колишній захисник Карпат продовжить кар'єру у Португалії

Футболіст прописався у Жил Вісенте

Колишній захисник львівських Карпат Тім Халл перебрався у португальський клуб Жил Вісенте.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Футболіст, чия вартість за версією порталу - 300 тисяч, підписав контракт на два сезони, до 2022 року.

Офіційний сайт клубу поки не повідомив про трансфер футболіста. Халл покинув Карпати на правах вільного агента.

В УПЛ захисник провів 17 матчів за львів'ян, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, директор Карпат прокоментував створення скандального нового логотипу клубу.