 Колишній захисник Карпат продовжить кар'єру у Португалії | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній захисник Карпат продовжить кар'єру у Португалії

Сьогодні 12:25 653 0
Футболіст прописався у Жил Вісенте
Колишній захисник Карпат продовжить кар'єру у Португалії
#Жил Вісенте, #Халл

Джерело - iSport.ua.

Колишній захисник львівських Карпат Тім Халл перебрався у португальський клуб Жил Вісенте.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Футболіст, чия вартість за версією порталу - 300 тисяч, підписав контракт на два сезони, до 2022 року.

Офіційний сайт клубу поки не повідомив про трансфер футболіста. Халл покинув Карпати на правах вільного агента.

В УПЛ захисник провів 17 матчів за львів'ян, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, директор Карпат прокоментував створення скандального нового логотипу клубу.

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