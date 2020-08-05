Директор Карпат прокоментував створення скандального нового логотипу клубу

Директору зі стратегічного розвитку Карпат Сергію Болотнікову теж не подобається нова емблема клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Після ребрендингу Карпат дуже багато обурених коментарів і запитів пояснити, що відбувається. Спокійно, все йде за планом. Жахливість нової емблеми - абсолютно свідоме рішення, вона нам теж не подобається. Головне - щоб сподобалася Каті (нібито другому співвласнику Карпат - прим.).

Цей логотип не матиме нічого спільного з майбутнім оновлених Карпат", - зазначив Болотніков.