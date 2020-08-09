Дель П'єро: У Пірло є всі навички, щоб стати ще кращим, ніж Зідан

Алессандро Дель П'єро задоволений, що команду очолив Андреа Пірло.

Про це сказав сам колишній нападник Ювентуса.

"Чесно кажучи, я б навіть 1 євро не поставив на призначення Пірло. Для мене це теж стало сюрпризом. Але я щасливий. В цілому, сприйняття колишніх гравців, які стають тренерами, змінюється. В останні роки ми побачили на тренерському містку двох Індзагі, потім Гаттузо. Це великі чемпіони, які очолюють хороші команди.

Порівняння Пірло і Зідана? Зізу тренував команду Б, був заступником Анчелотті. Але у Пірло є всі навички, щоб стати ще кращим, ніж Зідан", - сказав Дель П'єро.