Півзахиснику Динамо Міккелю Дуелунду травми заважали боротися за місце в основному складі.

Про це він розповів пресслужбі клубу.

"Я хочу грати в футбол, хочу грати за Динамо. Вважаю, що я серйозно поліпшив свої якості з моменту переходу сюди. Не можу сказати, що раніше я був повністю готовий конкурувати за місце в складі, цьому заважали травми. Однак на даний момент ситуація змінилася, я значно виріс, і це мій шанс довести, що я гідний грати", - сказав Дуелунд.