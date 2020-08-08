Зінченко увійшов у ТОП-7 лівих захисників АПЛ сезону 2019/20

23-річний українець в середньому за матч набирав 293 бали

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з найкорисніших лівих захисників сезону АПЛ 2019/20.

Про це повідомляє InStat.

23-річний українець в середньому за матч набирав 293 балів за, що дозволило йому розділити 6-е і 7-е місце за цим показником серед лівих захисників (29), які зіграли не менше 1 000 хвилин.

Першу трійку склали Ендрю Робертсон (Ліверпуль) - 331, Маркос Алонсо (Челсі) - 328 і Бенжамен Менді (Манчестер Сіті) - 316.

Українець також став першим серед лівих захисників за середнім числом передач за матч і їх загальної точності - 87 і 90%.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.