 Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 626 0
Захисник гостей Варан зробив дві результативні помилки у матчі
Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал

Джерело - Чемпіон.

7 серпня відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал.

У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами.  У середині другого тайму матчу другу результативну помилку зробив захисник Реалу Варан і господарі вийшли вперед. З рахунком 2:1 МанСіті святкував перемогу.

Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
7 серпня

Манчестер Сіті - Реал - 2:1 (1:1) (перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 9 Стерлінг, 1:1 - 28 Бензема, 2:1 - 69 Стерлінг

Нагадаємо, Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно.

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