Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Захисник гостей Варан зробив дві результативні помилки у матчі

Джерело - Чемпіон.

7 серпня відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал.

У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами. У середині другого тайму матчу другу результативну помилку зробив захисник Реалу Варан і господарі вийшли вперед. З рахунком 2:1 МанСіті святкував перемогу.

Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних Манчестер Сіті.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

7 серпня

Манчестер Сіті - Реал - 2:1 (1:1) (перший матч 2:1)

Голи: 1:0 - 9 Стерлінг, 1:1 - 28 Бензема, 2:1 - 69 Стерлінг

Нагадаємо, Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно.