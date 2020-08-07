Манчестер Сіті переграв Реал і вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
7 серпня відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал.
У першій половині зустрічі команди обмінялися забитими голами. У середині другого тайму матчу другу результативну помилку зробив захисник Реалу Варан і господарі вийшли вперед. З рахунком 2:1 МанСіті святкував перемогу.
Українець Олександр Зінченко увесь матч провів на лаві запасних Манчестер Сіті.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
7 серпня
Манчестер Сіті - Реал - 2:1 (1:1) (перший матч 2:1)
Голи: 1:0 - 9 Стерлінг, 1:1 - 28 Бензема, 2:1 - 69 Стерлінг
Нагадаємо, Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно.