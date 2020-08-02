Паллотта готовий продати Рому, щоб купити Ньюкасл

Бізнесмен відновив переговори з Friedkin Group

Американський бізнесмен Джеймс Паллотта вирішив розстатися з італійським футболом і спробувати щастя в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Football Italia.

Перед початком пандемії коронавірусу Паллотта практично домовився з Friedkin Group про продаж Роми за 600 мільйонів євро, однак у зв'язку намітилася економічна криза і покупці вирішили спробувати збити ціну, і угода провалилася.

Зараз переговори поновилися, причому мова йде про раніше обумовленою ціною - 600 мільйонів.

Передбачається, що в разі продажу Роми Паллотта спробує придбати Ньюкасл, що не вдалося інвесторам з Саудівської Аравії.