Паллотта готовий продати Рому, щоб купити Ньюкасл

Джерело - football.ua.
Американський бізнесмен Джеймс Паллотта вирішив розстатися з італійським футболом і спробувати щастя в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Football Italia.
Перед початком пандемії коронавірусу Паллотта практично домовився з Friedkin Group про продаж Роми за 600 мільйонів євро, однак у зв'язку намітилася економічна криза і покупці вирішили спробувати збити ціну, і угода провалилася.
Зараз переговори поновилися, причому мова йде про раніше обумовленою ціною - 600 мільйонів.
Передбачається, що в разі продажу Роми Паллотта спробує придбати Ньюкасл, що не вдалося інвесторам з Саудівської Аравії.