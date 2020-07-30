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Шейхи відмовились від покупки Ньюкасла

Сьогодні 18:55 1171 2
Сторони не змогли домовитися
Шейхи відмовились від покупки Ньюкасла
#Ньюкасл, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії зазнав фіаско у перемовинах з керівництвом Ньюкасла.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Маючи глибоку повагу до жителів Ньюкасла і його футбольного клубу, ми вирішили відмовитися від наміру придбати ФК Ньюкасл.

Ми робимо це з сумом, тому що ми були в передчутті і були повністю готові інвестувати в це велике місто. Ми віримо, що могли б повернути клуб на його законне місце з точки зору його історії, традицій і вболівальників.

У підсумку, протягом непередбачено тривалого процесу термін дії комерційної угоди між Інвестиційною групою і власниками клубу закінчився, а наш інвестиційний план не був підтриманий, особливо з огляду на відсутність будь-якої ясності щодо обставин, за яких почнеться наступний сезон, і нових норм для проведення матчів, тренувань та інших заходів", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що принц Саудівської Аравії замість Ньюкасла може купити Рому.

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