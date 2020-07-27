24 клуби Першої та Другої ліг висловили недовіру президенту ПФЛ

Клуби ініціюють відставку Сергія Макарова

Джерело - ФК Прикарпаття.

24 клуби, що входять до складу ПФЛ (Перша і Друга ліги), висловилися щодо недовіри президенту ПФЛ Сергію Макарову.

Про це повідомляє пресслужба ФК Прикарпаття.

Клуби закликали на наступній конференції ПФЛ розглянути питання про відставку Макарова, а також провести фінансовий і аудиторський звіти організації.

У заяві наголошується, що 11 червня під час позачергової конференції ПФЛ 20 клубів підписали колективне звернення про висловлення недовіри президенту ліги. Пізніше до нього приєдналися ще чотири клуби.

Причиною, яка спонукала клуби висловити недовіру президенту називають "непрофесіоналізм Макарова С.Д. в ситуації, пов'язаній з дією заборони на проведення масових спортивних заходів, в тому числі футбольних змагань".

"Макаров С.Д. своєї неорганізованістю, неможливістю знаходження компромісу серед клубів, відсутністю чіткої позиції, як керівника організації, і пасивністю у винаході шляху повернення до футболу привів до розколу і конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ та проведення двох Рад Ліг і однієї позачергової Конференції. Іншим наслідком його некомпетентності стало перетворення ПФЛ в фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об'єднати клуби і забезпечити проведення футбольних змагань", - повідомляється у зверненні клубів.

Також наводиться список всіх 24-х клубів, які висловили недовіру Сергію Макарову: ФК Авангард Краматорськ, ФК Буковина Чернівці, ФК Верес Рівне, ФК Волинь Луцьк, ФК ВПК-Агро Шевченківка, ФК Гірник Кривий Ріг, ФК Гірник-Спорт Горішні Плавні, ФК Діназ Вишгород, ФК Калуш м. Калуш, ФК Кремінь Кременчук, ФК Кристал Херсон, ФК Металург Запоріжжя, ФК Миколаїв, ФК Минай м. Ужгород, ФК Нікополь, ФК Поділля Хмельницький, ФК Полісся Житомир, ФК Прикарпаття Івано-Франківськ, ФК Реал Фарма Одеса, ФК Рух Львів, ФК Таврія-Сімферополь Берислав, ФК Ужгород, ФК Чайка Петропавлівська Борщагівка, ФК Чорноморець Одеса.