 ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі | Блоги | Champion.com.ua
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ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі

Сьогодні 15:02 Valeriy Ruchka 304 0
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі

Джерело - Чемпіон.

В українській футбольній Першій лізі склалася складна ситуація з дограванням сезону. На три путівки до УПЛ претендують вісім команд, а питання щодо завершення сезону не вирішене. Свою думку з цієї події висловив редактор порталу Спортивна Кіровоградщина Віктор Слюсаренко.

"Нині ситуація у Першій лізі склалася надзвичайно не проста. Як її вирішити, сказати складно. Але хочу висловити кілька думок щодо роботи ПФЛ в умовах, які склалися з поширенням коронавірусу.

По-перше, до засідання Ради ліг, яке відбулося 21 травня, ПФЛ повністю не була готова. Відчуваючи слабку роботу організації у Першій лізі розпочалися "закулісні ігри" (їх наявність в інтерв’ю підтверджують керівники деяких з клубів Першої ліги). Як би ПФЛ провела громістку роботу щодо догравання сезону у Першій лізі і запропонувала її результати (варіант виходу з цієї складної ситуації) на Раді Ліг клубам, а так засідання 21 травня лише розсварило всіх.

По-друге, на 5 червня оголошено проведення ще одного зібрання Ради ліг. Виникає питання: а чому аж 5 червня? А чому не раніше? Наприклад, 1 червня. Також у мережі Інтернет з’явився можливий варіант догравання сезону у Першій лізі – відновлення аж 23 червня. Чому так затягується? Команди розпочали тренуватися 22 травня. Могли б раніше призначити засідання Ради ліг і у випадку згоди догравати сезон відновити його, наприклад, 6-7 червня. Чомусь УПЛ змогла розпочати змагання після чотирьох днів затвердження дати відновлення сезону. Так може бути, що команди Першої ліги перебуватимуть у підвішеному стані дуже довго, а потім гратимуть десь до 10 серпня.

По-третє, у випадку прийняття рішення на Раді ліг все ж достроково завершити сезон у Першій лізі, чи готова ПФЛ повернути частину внеску клубу. Адже перед сезоном клуби заплатили оргвнески, а чемпіонат повністю не був дограний. На разі відбулося 63,3% (19 турів із 30-ти). Чи готова ПФЛ повернути 26,7% суми організаційного внеску?

По-четверте, ситуація з дограванням сезону у Першій лізі мала резонанс і негативний відтінок. Багато клубів пересварилися між собою. Футбол має об’єднувати і лише на футбольному полі визначати сильнішого. Були також заклики клубів ліквідувати ПФЛ. То виникає питання: чи не варто, щоб ПФЛ прозвітувалася про свою роботу. Клуби б вирішили: у новий сезон входити з цим складом ПФЛ, чи обирати новий склад? Варто повертатися до злагодженої роботи і дружелюбного ставлення один до одного", – зазначив Слюсаренко.

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