Вербич: Ніхто не очікував на призначення Луческу

Джерело - footballua.tv.
Півзахисник Динамо Беньямін Вербич готується до співпраці з новим головним тренером Динамо Мірчою Луческу.
Про це розповів сам футболіст.
"Я знаю про Луческу дуже мало. Мені відомо, що він працював в Шахтарі 12 років і є одним з найкращих тренерів світу за здобутими трофеями.
Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер.
Ми повинні дивитися вперед і радіти, що з нами працює такий тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить Динамо, я сприйняв це як сюрприз.
Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде", - сказав Вербич.
Раніше, Сабо заявляв, що Луческу у 75 років починати будувати щось нове запізно.