Вербич: Ніхто не очікував на призначення Луческу

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич готується до співпраці з новим головним тренером Динамо Мірчою Луческу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знаю про Луческу дуже мало. Мені відомо, що він працював в Шахтарі 12 років і є одним з найкращих тренерів світу за здобутими трофеями.

Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер.

Ми повинні дивитися вперед і радіти, що з нами працює такий тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить Динамо, я сприйняв це як сюрприз.

Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде", - сказав Вербич.