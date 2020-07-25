Соломон: Мій перший сезон у Шахтарі був дуже довгим

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон задоволений проведеним сезоном у Шахтарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Мій перший сезон у Шахтарі був дуже довгим і незвичайним для мене, та й взагалі для футболу. Вважаю, провели чудовий рік – і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів, плюс зараз ми у Лізі Європи.

Для мене – це рік певних викликів. Були прекрасні моменти, які я буду пам'ятати все життя. І вже з нетерпінням чекаю, що нам принесе наступний сезон!

Я дуже радий, що вдалося закінчити чемпіонат саме так (два голи, три ассисти в чотирьох останніх матчах – прим.), тому що довго був відсутній через травму після зимового міжсезоння. А потім трапився коронавірус. Дійсно щасливий, що повернувся. Правда, в останньому матчі відчув дискомфорт в області задньої поверхні стегна. Але буквально два-три дні – і буду готовий тренуватися з усіма", – розповів Соломон.