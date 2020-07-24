Каштру повернувся у розташування Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру повернувся в Україну після короткотривалої відпустки.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Наставник "гірників" знову з командою. Керівництво Шахтаря дозволило Каштру відвідати батьківщину на кілька днів – саме тому португалець був відсутній на поєдинку з Олександрією у заключному турі УПЛ. У тому матчі діями гравців керували Вітор Северіно та Даріо Срна.
"У гарному настрої Луїш Каштру повернувся до тренувань з командою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Шахтар домовляється з Динамо, щоб проводити на Олімпійському всі домашні матчі наступного сезону.