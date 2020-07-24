Карпати подали позов до ФІФА через борг Рівер Плейту

Львів'яни мають намір відсудити хоча б щось

Львівські Карпати звернулися до ФІФА зі скаргою на аргентинський Рівер Плейт через заборгованість аргентинського клубу по півзахиснику Хорхе Карраскалю.

Про це повідомляє Golazo.

Сума боргу становить 3 млн євро (деякі ЗМІ говорять про 2,5 млн).

Раніше повідомлялося, що львівський клуб вже отримав 500 тисяч євро за оренду хавбека, однак суму за повний трансфер аргентинці так і не виплатили.

Відзначимо, що Карпати повинні отримати лише 2/3 цієї суми, а ще третина повинна зайти Севільї, звідки футболіст і прийшов в Карпати.

Раніше, Карраскаль може перейти до ЦСКА.

Нагадаємо, рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності.