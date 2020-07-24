Джерело - UA-футбол.
Колумбійський півзахисник Хорхе Карраскаль може опинитися у московському ЦСКА.
Про це повідомляє Чемпіонат.
Російський клуб готовий підписати з гравцем повноцінний контракт. Зараз футболіст оцінюється порталом Transfermarkt в 2,7 мільйона євро. У минулому сезоні відзначився трьома голами в десяти матчах за Рівер Плейт.
Український глядач добре пам'ятає Хорхе - свого часу він встиг пограти за Карпати. За львівський клуб він забив шість голів і віддав п'ять гольових в 41-му матчі.
Нагадаємо, рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності.