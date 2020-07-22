 Рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності | Футбол | Champion.com.ua
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Рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності

Сьогодні 23:10 401 0
Львівський клуб не подав апеляцію у встановлений термін
Рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності
#Карпати, #УПЛ

Джерело - УПЛ.

Рішення КДК Української асоціації футболу про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі, що було прийнято 9 липня, офіційно набрало чинності.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Рішення офіційно набрало чинності, оскільки львівський клуб так і не оскаржив своє виключення.

Карпатам зараховані технічні поразки 0:3 за всі матчі УПЛ, які команда так і не зіграла (проти Маріуполя, Ворскли, Олімпіка і Дніпра-1).

Раніше повідомлялося, що Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі.

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