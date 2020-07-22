Рішення про виключення Карпат з УПЛ набрало чинності

Джерело - УПЛ.
Рішення КДК Української асоціації футболу про виключення Карпат з УПЛ за дві неявки на матчі, що було прийнято 9 липня, офіційно набрало чинності.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Рішення офіційно набрало чинності, оскільки львівський клуб так і не оскаржив своє виключення.
Карпатам зараховані технічні поразки 0:3 за всі матчі УПЛ, які команда так і не зіграла (проти Маріуполя, Ворскли, Олімпіка і Дніпра-1).
Раніше повідомлялося, що Смалійчук може розпустити Карпати, якщо клуб не буде грати у Першій лізі.