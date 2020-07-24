Несенюк: Вчора Суркіс вирішив виправити свою помилку сімнадцятирічної давнини

У 2002 році київське Динамо не звернуло увагу на талановитого тренера Мірчу Ліческу.

Про це заявив глава департаменту київського клубу по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк.

"28 листопада 2002 року київське Динамо грало у Стамбулі проти місцевого Бешикташу у рамках Кубку УЄФА. Наші повели 1:0, але суперник відповів трьома м’ячами – 1:3! Після чого у другій грі в Києві турки спокійно відстояли на 0:0 і пройшли далі.

Динамо у тій грі очолював Олексій Михайличенко. А на чолі Бешикташу був… Мірча Луческу, у біографії якого ще не було тоді жодного Шахтаря. Ми тоді не звернули уваги на тренера, який тактично переграв Динамо за всіма статтями, маючи набагато слабший склад гравців. Зате на нього звернув увагу Ринат Ахметов, і за півтора роки здібний румун очолив тоді ще донецький Шахтар…