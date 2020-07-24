Луческу хотів повернутися до Шахтаря, але отримав відмову

Нинішній тренер Динамо хотів змінити Фонсеку

Новий тренер київського Динамо Мірча Луческу хотів повернутися в Шахтар на позицію головного тренера у 2018-му році.

Про це повідомляє Football.ua.

Тоді у Паулу Фонсека закінчувався дворічний контракт з гірниками, а нову угоду ще не було підписано. Луческу намагався скористатися ситуацією і зв'язувався з донецьким клубом, пропонуючи свою кандидатуру.

Шахтар пропозицію не прийняв і від послуг Луческу відмовився. Пізніше оранжево-чорні перепідписали контракт з Фонсекою, а через рік, після відходу португальського фахівця в Рому, тренером став Луїш Каштру.

Раніше президент киян Ігор Суркіс розповів, що Луческу затаїв образу на Шахтар.