Суркіс: Луческу затаїв образу на Шахтар

Головний тренер Динамо Мірча Луческу має певну образу на донецький Шахтар.

Про це заявив президент київського клубу Ігор Суркіс.

"Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з Шахтаря пішов не сам.

Його вигнали, і він затаїв образу, хоче обіграти Шахтар і довести Ахметову, що той був неправий. Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі в очі і повірив.

Ви ж критикували мене за динамівські серця? Хотіли іноземного фахівця? Маєте", - зазначив Суркіс.