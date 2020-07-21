Скрипник: У мене немає жодної конкретної пропозиції

Український тренер Віктор Скрипник планує продовжити працювати у Зорі.

Про це розповів сам спеціаліст.

"Я 1 серпня повертаюся в Україну. Не можу сказати, що я кудись та йду. У мене є чинний контракт. У мене немає жодної конкретної пропозиції. Це єдине, що я можу сказати.

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Імовірність того, що я залишуся в Зорі дуже висока зараз, якщо зі мною не перервуть контракт.

Вимоги до керівництва? Питання завжди є. Навіть в тих командах, де все нормально. Є питання, які можна обговорити, прийняти рішення для розвитку. Цим я і планую займатися. Ми вже домовилися з президентом, що після роз'їздів ми зберемося і поговоримо", - розповів Скрипник.