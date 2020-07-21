Андронов: Скрипником цікавляться російські клуби

До головного тренера Зорі Віктора Скрипника проявляють інтерес клуби із Москви.

Про це розповів російський коментатор Олексій Андронов у Telegram.

"Все стає цікавішим. З чуток, Віктор Скрипник вже розійшовся із Зорею (офіційної інформації поки немає). Це не дивно, враховуючи, що Зоря фактично втратила місце в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Питання, що буде далі? До Скрипника є інтерес в Росії. Точно був — у Локомотива, кажуть, є і зараз, але вже в інших клубів, в тому числі і московських. Він очевидно вважається кандидатом в Динамо Київ — але там в кандидатах і Ребров, і Калітвінцев, і навіть Сьомін", - розповів Андронов.