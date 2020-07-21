Ребров отримав пропозицію від Динамо

Сергій Ребров може повернутися у Динамо

Київське Динамо після звільнення тренерського штабу команди на чолі з Олексієм Михайличенком приступило до пошуків нового наставника.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник пропозиції очолити Динамо поки не отримував. Але інформація про те, що 50-річний фахівець прийняв рішення залишить Зорю, знаходить підтвердження з різних джерел.

Що стосується поточного вибору керівництва Динамо, то він пов'язаний з колишнім наставником і капітаном команди Сергієм Ребровим, який зараз тренує угорський Ференцварош. 46-річний фахівець вже отримав пропозицію від "біло-синіх" і взяв час на роздуми.

Ребров очолював Динамо з 2014-го по 2017-й роки, двічі привівши команду до чемпіонського титулу.

Нагадаємо, керівництво Динамо звільнило Олексія Михайличенка з посади головного тренера.