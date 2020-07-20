Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Функціонер помер у віці 58 років

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації футболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер через ускладнення, яке викликане коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Функціонер помер у віці 58 років.

Салінас 9 липня потрапив до лікарні через загострення грипу. Через кілька днів у нього діагностували коронавірус. Незабаром стан Салінаса погіршився, і він був підключений до апарату ШВЛ. 19 липня Сесар Луїс помер.

Коронавірус також був діагностований у дружини Салінаса - у неї хвороба протікає безсимптомно.

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