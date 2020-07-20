Президент Федерації футболу Болівії помер від коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
Президент Федерації футболу Болівії Сесар Луїс Салінас помер через ускладнення, яке викликане коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
Функціонер помер у віці 58 років.
Салінас 9 липня потрапив до лікарні через загострення грипу. Через кілька днів у нього діагностували коронавірус. Незабаром стан Салінаса погіршився, і він був підключений до апарату ШВЛ. 19 липня Сесар Луїс помер.
Коронавірус також був діагностований у дружини Салінаса - у неї хвороба протікає безсимптомно.
July 19, 2020
Раніше, France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році.