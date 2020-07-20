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France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році

Сьогодні 17:10 502 0
Футбольний рік-2020 не вважається повноцінним
France Football не вручатиме Золотий м'яч у 2020 році
#France Football

Джерело - Чемпіон.

Вперше з 1956 року, тобто з часу заснування призу, France Football вирішив не вручати Золотого м’яча найкращому футболістові світу за підсумками 2020-го. 

Про це повідомляє прес-служба видання France Football.

Основні причини такого кроку полягають в тому, що, на думку засновників премії, через пандемію коронавірусу цей рік не можна оцінювати, як попередні, оскільки не у всіх країнах сезон був відновлений. Таким чином, при виборі переможця буде втрачена об'єктивність.

Також проблема начебто полягає в журналістах, які повинні були визначити лауреата премії. Деякі з них можуть бути сконцентровані на особистих проблемах на тлі пандемії.

За попередні роки Золотим м’ячем найчастіше володів аргентинець Ліонель Мессі. У нього – 6 Ballon d'Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). У португальця Кріштіану Роналду – 5 М’ячів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). По 3 – у голландців Кройффа і ван Бастена та у француза Платіні.

Тричі Ballon d'Or володіли українці - Олег Блохін у 1975-му, Ігор Бєланов у 1986-му та Андрій Шевченко в 2004-му.

Раніше, Мессі встановив історичний рекорд у Ла-Лізі.

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