Теперішній стан Динамо не дозволить команді пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

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"Що потрібно зробити для того аби Динамо пробилося до групового раунду Ліги чемпіонів? Давайте ми спершу розберемося з тим, що сталося в цьому сезоні. Вперше в історії розрив між першим і другим місцем такий величезний. При цьому, завоювання навіть другого місця також виявилося "інфарктним". Давайте ми зараз не будемо поспішати, а спокійно розберемося, і потім вже будемо ставити завдання. Поки я не бачу, яким чином ми з такою грою можемо потрапити до Ліги чемпіонів", - розповів Суркіс.