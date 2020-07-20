Михайличенко залишиться тренером Динамо – ЗМІ

Брати Суркіси вирішили долю Олексія Михайличенка

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко не покине команду у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Олексій Михайличенко може покинути Динамо, коли команда не проб’ється у груповий етап Ліги чемпіонів.

"Новини такі - Михайличенко залишається. Якщо немає ЛЧ - out. Рішення братів", - йдеться в повідомленні.

Раніше, Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.