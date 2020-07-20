Рябоконь: Попадання в Лігу Європи - це великий успіх

Олександр Рябоконь прокоментував завершення сезону в УПЛ

Джерело - Профутбол.

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь задоволений виступив своєї команди у чемпіонаті України.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Цей сезон був більш успішним, ніж минулий. Хотілося б, щоб наступний був не гірше, може навіть краще. Все від нас залежить.

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У нас від матчу до матчу було велике бажання потрапити в єврокубки. Те, що ми потрапили в Лігу Європи - це великий успіх. Могли відразу в групу, але будемо боротися тепер через кваліфікацію і будемо намагатися потрапити в основну сітку", - сказав Рябоконь.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.