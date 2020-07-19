Десна втратила перемогу і залишилася четвертою в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.

У першому таймі матчу Будківський забив гол у ворота колишньої команди. Після перерви Хомченовський зрівняв рахунок. Матч завершився внічию 1:1. Зоря не скористалася поразкою Динамо у грі з Колосом і не стала срібним призером УПЛ. Луганська команда буде грати у Лізі Європи, хоча могла виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

32 тур, 19 липня

Зоря - Десна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Будківський, 1:1 - 53 Хомченовський

Зоря: Шевченко - Тимчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко - Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Хомченовський - Луньов (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаєв (Цвек, 87), Леднєв

Десна: Паст - Конопля (Кузик, 78), Імереков, Гітченко, Тамм, Мостовий (Картушов, 78) - Арвеладзе (Домбровський, 53), Огіря (Хльобас, 84) - Фаворов, Філіппов, Будківський

Попередження: Михайличенко, 9, Кочергін, 65 - Будківський, 1, Арвеладзе, 30, Огиря, 37, Тамм, 45+2, Імереков, 63.