Скрипник: Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті

Віктор Скрипник прокоментував матч проти Десни

Джерело - Профутбол.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник пояснив пасивність своєї команди у кінцівці матчу проти Зорі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чому не йшли вперед в кінці, з огляду на рахунок в матчі Динамо? Полізти вперед і потрапити в полон? Хотілося виграти і нам, і Десні. Можна було побігти вперед, а потім кусати лікті. Це теж було б неправильно.

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Я пишаюся, що я тренер цієї команди, хлопці заслужили третє місце. Тепер будемо дивитися вперед, з оптимізмом. Зараз я бачу щасливі обличчя своїх хлопців, я їх вітаю з бронзовими медалями. Ми хотіли бути третьою силою, ми нею і стали!", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.