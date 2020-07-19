 Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром | Футбол | Champion.com.ua
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Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром

Сьогодні 10:10 1405 0
Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром

Джерело - Чемпіон.

Після 31-го туру у турнірній таблиці УПЛ Динамо після матчу з Зорею (3:1) займає другу сходинку і має в активі 59 очок, луганчани відстають від киян на 2 бали і йдуть третіми. Чернігівська Десна четверта з 55 пунктами і після поразки Олександрії (1:3) втратила шанси на Лігу чемпіонів.

Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство, має 81 очко.

М Команда І О
1
Шахтар
 31 81
2
Динамо
 31 59
3
Зоря
 31 57
4
Десна
 31 55
5
Олександрія
 31 48
6
Колос
 31 29
М Команда І О
7
Дніпро-1
 29 40
8
Маріуполь
 29 36
9
Олімпік
 30 30
10
Ворскла
 29 28
11
Львів
 31 24
12
Карпати
 24 15

Матчі останнього туру:

19.07.2020
Олімпік-Карпати
II
Львів17:00Маріуполь
II
Дніпро-117:00Ворскла
II
Колос19:30Динамо
I
Зоря19:30Десна
I
Олександрія19:30Шахтар
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