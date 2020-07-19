Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром

Джерело - Чемпіон.

Після 31-го туру у турнірній таблиці УПЛ Динамо після матчу з Зорею (3:1) займає другу сходинку і має в активі 59 очок, луганчани відстають від киян на 2 бали і йдуть третіми. Чернігівська Десна четверта з 55 пунктами і після поразки Олександрії (1:3) втратила шанси на Лігу чемпіонів.

Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство, має 81 очко.

М Команда І О 1 Шахтар 31 81 2 Динамо 31 59 3 Зоря 31 57 4 Десна 31 55 5 Олександрія 31 48 6 Колос 31 29 М Команда І О 7 Дніпро-1 29 40 8 Маріуполь 29 36 9 Олімпік 30 30 10 Ворскла 29 28 11 Львів 31 24 12 Карпати 24 15

Матчі останнього туру:

19.07.2020

Олімпік - Карпати II

Львів 17:00 Маріуполь II

Дніпро-1 17:00 Ворскла II

Колос 19:30 Динамо I

Зоря 19:30 Десна I