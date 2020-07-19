Як виглядає турнірна таблиця УПЛ перед останнім туром

Джерело - Чемпіон.
Після 31-го туру у турнірній таблиці УПЛ Динамо після матчу з Зорею (3:1) займає другу сходинку і має в активі 59 очок, луганчани відстають від киян на 2 бали і йдуть третіми. Чернігівська Десна четверта з 55 пунктами і після поразки Олександрії (1:3) втратила шанси на Лігу чемпіонів.
Шахтар, який достроково гарантував собі чемпіонство, має 81 очко.
|М
|Команда
|І
|О
|1
|
Шахтар
|31
|81
|2
|
Динамо
|31
|59
|3
|
Зоря
|31
|57
|4
|
Десна
|31
|55
|5
|
Олександрія
|31
|48
|6
|
Колос
|31
|29
|М
|Команда
|І
|О
|7
|
Дніпро-1
|29
|40
|8
|
Маріуполь
|29
|36
|9
|
Олімпік
|30
|30
|10
|
Ворскла
|29
|28
|11
|
Львів
|31
|24
|12
|
Карпати
|24
|15
Матчі останнього туру:
19.07.2020
Олімпік-Карпати
II
Львів17:00Маріуполь
II
Дніпро-117:00Ворскла
II
Колос19:30Динамо
I
Зоря19:30Десна
I
Олександрія19:30Шахтар