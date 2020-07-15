Українець є найдорожчим нападником чемпіонату Казахстану

Есеола оцінений в 2.5 млн євро

Українець нігерійського походження Адерінсола Есеола є найдорожчим нападником (і другим за вартістю серед всіх гравців) казахстанської Прем'єр-ліги, в якій недавно розпочався новий сезон.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Нападник Кайрата оцінений в 2.5 млн євро. Трохи більше коштує хорватський вінгер Марін Томасов з Астани (2.8 млн євро).

Крім того, український голкіпер Астани Дмитро Непогодов замикає ТОП-10 списку (1.4 млн євро).

Раніше, у Вірменії 25 українців дискваліфіковані за договірні матчі.