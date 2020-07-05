У Вірменії 25 українців дискваліфіковані за договірні матчі

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті Вірменії виник гучний сканадал навколо договірних матчів у другому за силою дивізіоні (аналог нашої Першої ліги). Як наслідок, Виконком Федерації футболу Вірменії прийняв рішення достроково завершити сезон-2019/20.

Зокрема, під роздачу потрапили клуби Арагац, Торпедо, Масіс, Локомотив та Єреван. Окрім того було дискваліфіковано 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону на заняття футбольною діяльністю.

Цікаво, що серед дискваліфікованих футболістів, тренерів і функціонерів виявилося 25 українців, з яких 20 отримали довічну заборону на заняття футбольною діяльністю. Серед найвідоміших легіонерів: Олег Гуменюк (Чорноморець, Таврія, Волинь), Ілля Глушицький (Шахтар), Тимофій Шеремета (Металург Запоріжжя), Ігор Биковський (Шахтар, Маріуполь), Сергій Дячук (Дніпро), Дмитро Копитов (Динамо) та інші.

Окрім того, під бан потрапили українські тренери Юрій Окул (екстренер Арагаца), Сергій Літовченко (головний тренер Локомотива) та Анатолій Пісковець (екстренер Локомотива), а також власник Локомотива Максим Дробний.