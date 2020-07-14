Лемпард: Особливо не розраховував, що Ман Сіті виключать з Ліги чемпіонів

Тренер Челсі Френк Лемпард не розраховував, що Спортивний арбітражний суд не скасує покарання Манчестер Сіті.

Про це заявив сам фахівець.

"Я ніколи особливо не розраховував на дискваліфікацію Сіті і не думав про додаткове місце в Лізі чемпіонів. Челсі зараз в ТОП-3 АПЛ, все в наших руках і без інших факторів.

Зараз просто остаточно стало ясно, що потрібно боротися і бути в топ-4 для Ліги чемпіонів", - сказав Лемпард.