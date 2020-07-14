Лемпард: Особливо не розраховував, що Ман Сіті виключать з Ліги чемпіонів

Джерело - Reuters.
Тренер Челсі Френк Лемпард не розраховував, що Спортивний арбітражний суд не скасує покарання Манчестер Сіті.
Про це заявив сам фахівець.
"Я ніколи особливо не розраховував на дискваліфікацію Сіті і не думав про додаткове місце в Лізі чемпіонів. Челсі зараз в ТОП-3 АПЛ, все в наших руках і без інших факторів.
Зараз просто остаточно стало ясно, що потрібно боротися і бути в топ-4 для Ліги чемпіонів", - сказав Лемпард.
Раніше, Спортивний арбітражний суд скасував покарання Ман Сіті.