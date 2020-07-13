Манчестер Сіті зіграє в Лізі Чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) завершив розгляд апеляції англійського Манчестер Сіті на 2-річний бан із європейських турнірів через порушення фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Містяни" зіграють у Лізі чемпіонів сезону 2020/21. CAS прийняв апеляцію манкуніанців на рішення УЄФА.

Арбітраж став на сторону Сіті, що опротестував лютневе рішення союзу асоціацій про виключення команди з єврокубків на 2 сезони за порушення правил фінансового фейр-плей. Крім того, "містяни" тоді отримали додатково 30 млн євро штрафу за фіктивні спонсорські контракти. CAS залишив штраф у силі, але зменшив його до 10 млн.

Оскільки Манчестер Сіті вже гарантував собі 2-ге місце в АПЛ за підсумками кампанії 2019/20, то наступний сезон у єврокубках розпочне з групового етапу Ліги чемпіонів.