В УПЛ назвали дату проведення матчу за Суперкубок України

Матч за Суперкубок України планується провести 25 серпня в Києві на НСК Олімпійський.

Про це заявив генеральний директор УПЛ Євген Дикий

"Матч за Суперкубок України планується провести 25 серпня в Києві на НСК Олімпійський. Ну а новий сезон в елітному дивізіоні чемпіонату країни може початися 22 серпня. Київ для Суперкубка в нинішній ситуації - найоптимальніший варіант. І не тільки через те, що чемпіон країни і володар Кубка базуються в Києві. Річ у тому, що відразу після матчу за Суперкубок головний тренер національної команди Андрій Шевченко зможе дістати в своє розпорядження збірників Шахтаря і Динамо, щоб почати підготовку до матчу збірної України проти команди Швейцарії", - сказав Дикий.