Карпати звернулися до компанії-співвласника з пропозицією щодо порятунку клубу

Джерело - ФК Карпати.
Львівські Карпати звернулися з відкритим листом до компанії-співвласника KRISAL HOLDINGS LTD, яку пов'язують з Ігорем Коломойським, з пропозицією зберегти клуб.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
"На цей час недоцільно дивитися в минуле і вважати інвестовані кошти обома компаніями-власниками клубу.
Карпати у великій біді: борги, накопичені протягом останніх років, поставили під загрозу існування клубу.
Однак відновлення комунікації між компаніями MENDIL LIMITED і KRISAL HOLDINGS LTD - єдина і остання реальна можливість зберегти легендарний клуб для українського футболу, розвивати його і вивести на самоокупність.
Що ми пропонуємо:
- Компанія MENDIL LIMITED готова взяти на себе зобов'язання протягом певного часу погасити всі накопичені борги Карпат, щоб успішно пройти атестацію для участі команди в наступному сезоні в першій лізі.
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- У стислі терміни провести загальні збори учасників Карпат за участю представників компаній-акціонерів і активних уболівальників команди, з метою обговорення майбутнього клубу і формату його подальшого розвитку.
- Якщо компанія KRISAL HOLDINGS LTD не хоче брати участь в подальшому функціонуванні Карпат, вона може запропонувати умови передачі або продажу своєї частки.
Очікуємо вашої відповіді. М'яч на вашому боці", - сказано в заяві.
Олег Смалійчук - власник MENDIL LIMITED. Компанію KRISAL HOLDINGS LTD пов'язують з Ігорем Коломойським.