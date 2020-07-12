Карпати звернулися до компанії-співвласника з пропозицією щодо порятунку клубу

Львівські Карпати звернулися з відкритим листом до компанії-співвласника KRISAL HOLDINGS LTD, яку пов'язують з Ігорем Коломойським, з пропозицією зберегти клуб.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"На цей час недоцільно дивитися в минуле і вважати інвестовані кошти обома компаніями-власниками клубу.

Карпати у великій біді: борги, накопичені протягом останніх років, поставили під загрозу існування клубу.

Однак відновлення комунікації між компаніями MENDIL LIMITED і KRISAL HOLDINGS LTD - єдина і остання реальна можливість зберегти легендарний клуб для українського футболу, розвивати його і вивести на самоокупність.

Що ми пропонуємо:

- Компанія MENDIL LIMITED готова взяти на себе зобов'язання протягом певного часу погасити всі накопичені борги Карпат, щоб успішно пройти атестацію для участі команди в наступному сезоні в першій лізі.