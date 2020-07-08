Правило п’яти замін продовжить діяти весь наступний сезон

Джерело - ukrinform.ua.
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка займається регулюванням правил гри в футбол, дозволить проводити по п'ять замін за гру в наступному сезоні.
Про це повідомляє The Athletic.
Дане правило було введено при поновленні нинішнього сезону, перерваного навесні через пандемію коронавірусу.
Воно було прийнято, щоб допомогти футболістам уникнути додаткових навантажень і травм, оскільки турніри дограються в максимально короткі терміни.
За даними джерела, IFAB оголосить про те, що команди зможуть проводити по п'ять замін за гру в сезоні-2020/21, найближчим часом.
При цьому кожна ліга буде самостійно приймати рішення, чи використовувати це правило.
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