УЄФА пом'якшив правила фінансового фейр-плей

Джерело - football24.ua.
Союз європейських футбольних асоціацій вжив низку тимчасових заходів, спрямованих на подолання фінансової кризи, спричиненої COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Були вжиті екстрені заходи спрямовані на допомогу клубам виконати свої зобов'язання щодо виплати зарплат та оплати трансферів, а також на надання більше часу для подолання фінансової кризи
Важливо: УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста
Всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні до 31 липня (замість 30 червня) і 30 вересня підтвердити відсутність прострочених платежів
Оцінка 2020 фінансового року відкладена на один сезон і буде винесена разом з оцінкою 2021 фінансового року. Контрольний період 2020/2021 скорочений і охоплює тільки два звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018 і 2019 роках).
В свою чергу контрольний період 2021/2022 навпаки продовжений і охоплює чотири звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018-2019-2020 і 2021 роках). 2020 і 2021 фінансові роки оцінюються як один період, зазначає УЄФА.