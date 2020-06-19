УЄФА пом'якшив правила фінансового фейр-плей

УЄФА надав більше часу для подолання фінансової кризи

Союз європейських футбольних асоціацій вжив низку тимчасових заходів, спрямованих на подолання фінансової кризи, спричиненої COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Були вжиті екстрені заходи спрямовані на допомогу клубам виконати свої зобов'язання щодо виплати зарплат та оплати трансферів, а також на надання більше часу для подолання фінансової кризи

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Всі клуби, що беруть участь в турнірах УЄФА, повинні до 31 липня (замість 30 червня) і 30 вересня підтвердити відсутність прострочених платежів

Оцінка 2020 фінансового року відкладена на один сезон і буде винесена разом з оцінкою 2021 фінансового року. Контрольний період 2020/2021 скорочений і охоплює тільки два звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018 і 2019 роках).

В свою чергу контрольний період 2021/2022 навпаки продовжений і охоплює чотири звітні періоди (фінансові роки з закінченням в 2018-2019-2020 і 2021 роках). 2020 і 2021 фінансові роки оцінюються як один період, зазначає УЄФА.