Бартулович: За перемогу над грандами давали 50 тис доларів

У чемпіонаті України кожному гравцю обіцяли 50 тис доларів за перемогу над лідерами.

Про це розповів ексхавбек Дніпра, Кривбасу Младен Бартулович, який зараз виступає в Інгульці.

"Якщо не секрет, які у вас були найбільші преміальні в кар'єрі? У свій час, коли виступав за Кривбас і Арсенал, за перемогу над грандом пропонували 50 тис доларів на одного гравця.

Чи вдавалося отримати такі преміальні? Бували там нічийки. По-різному.

За нічию менше виходило? Ну, звичайно (сміється)", - розповів Бартулович.