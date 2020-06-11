Бартулович відповів хейтерам Інгульця і Колоса

В Інгульця, Колоса та інших клубів з невеликих населених пунктів є дуже багато хейтерів та скептиків.

Про це заявив хорватський легіонер Інгульця Младен Бартулович.

"Ми поговорили з Олександром Поворознюком і я вирішив погодитися на його пропозицію. В Інгульця є амбіції, класний колектив та тренер, чому б не спробувати реалізувати ці амбіції в життя.

Я знаю, що в Інгульця, Колоса та інших клубів з невеликих населених пунктів є дуже багато хейтерів та скептиків, я на таких людей взагалі не звертаю уваги. Якби в Україні було б більше таких колосів та інгульців, то країна тільки б виграла від цього.

У Петровому, наприклад, є база для проживання гравців, якісне штучне поле, натуральні поля. Ну скажіть, хіба це не умови? До того ж, у нас стадіон вже активно будується. Я думаю, що для футболіста важливо, щоб було де перед матчем відновитися і йому неважливо, де грати - в селі чи місті, якщо він має всі умови для гри", - зазначив Бартулович.