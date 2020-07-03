Футболістам Шахтаря у грі з Динамо пообіцяють преміальні і вони битимуться за бонуси.

Про це заявив футбольний менеджер та агент В’ячеслав Заховайло.

"Динамо для Шахтаря – це подразник за будь-яких умов. Припускаю, що гірникам пообіцяють преміальні, тож вони битимуться за бонуси. Зрозуміло, що для донеччан цей матч не має жодного турнірного значення. Тільки престиж. Шахтар - небідний клуб завдяки Рінату Леонідовичу, який грабує всю країну. Можливо, навіть подвійні преміальні запропонують футболістам.

Суркіс же теж може піти на аналогічні заохочення? Я чужих грошей не збираюся рахувати. Про преміальні – це лише здогадки. Ми всі знаємо, що в Шахтаря усе простіше з фінансами, ніж у Динамо. Не думаю, що в київському клубі є зайві гроші. Справа ж не лише в тому, чи будуть бонуси, а в тому, чи гравці їх узагалі заслуговують.

7 поразок і 55 очок за сезон – це не рівень Динамо. Футболісти самі себе заганяють під критику вболівальників і журналістів, а потім ходять і ображаються, що на них усі "наїжджають". А "наїзди" заслужені!", - зазначив Заховайло.