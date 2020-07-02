Динамо попросило УАФ і МОЗ пустити уболівальників на фінал Кубка України

Київське Динамо просить УАФ і МОЗ дозволити уболівальникам відвідування фіналу Кубка України проти полтавської Ворскли.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Останніми днями до нашого клубу звернулося багато вболівальників, які просять про сприяння у вирішенні питання відвідування фіналу Кубка України в нинішньому сезоні.

Футбольний клуб Динамо повністю солідарний зі своїми фанатами і звертається до керівництва Української асоціації футболу і Міністерства охорони здоров'я з проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для вболівальників на фінал Кубка України.

З огляду на ситуацію в країні ми просимо виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди. Зрозуміло, ФК Динамо максимально сприятиме дотриманню заходів безпеки та умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками).

Перед нами є приклад низки іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу. У нашій країні працюють магазини, метро, ​​наземний транспорт, кінотеатри і кафе - це дозволяє порушувати питання і про відвідування вболівальниками футбольного матчу.

Фінал національного Кубка - це важлива подія у футбольному житті нашої країни. Залишити такий матч узагалі без уболівальників на трибунах означає позбавити футбол душі та емоцій.

Футбольний клуб Динамо просить УАФ і МОЗ серйозно поставитися до вирішення цього питання і зробити крок назустріч уболівальникам. Українська футбольна асоціація не раз акцентувала увагу на важливості присутності глядачів на трибунах під час матчів, і тепер з'явилася можливість підтвердити свої слова справою.

Ми направляємо офіційні листи в УАФ і МОЗ із надією на позитивне вирішення цього питання.

З повагою, президент ФК Динамо (Київ)

Ігор Суркіс", - йдеться у зверненні Динамо.