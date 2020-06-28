Аталанта Маліновського переграла Удінезе. Результати матчів 28 туру Серії А

Українець провів 52 хвилини у матчі

Джерело - Чемпіон.

Наполі здобув домашню перемогу над СПАЛом. Болонья і Аталанта святкували складні виїзні перемоги. Українець Руслан Маліновський провів 52 хвилини у складі Аталанти проти Удінезе. Верона на виїзді втратила перемогу над Сассуоло.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 28 червня

Наполі - СПАЛ 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Мертенс, 1:1 - 29 Петанья, 2:1 - 36 Кальєхон, 3:1 - 78 Юнес,

Сампдорія - Болонья 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Барроу (пен), 0:2 - 75 Орсоліні, 1:2 - 88 Бонаццолі

Сассуоло - Верона 3:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Лазович, 1:1 - 53 Бога, 1:2 - 57 Стенпіньскі, 1:3 - 68 Пессіна, 2:3 - 77 Бога, 3:3 - 90+7 Рожеріу

Удінезе - Аталанта 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Сапата, 1:1 - 31 Лазанья, 1:2 - 71 Муріель, 1:3 - 79 Муріель, 2:3 - 87 Лазанья

Нагадаємо, Ювентус розгромив Лечче Шахова у 28 турі Серії А.