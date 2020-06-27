Ювентус розгромив Лечче Шахова у 28 турі Серії А

З 32-ої хвилини Лечче грало у меншості

Джерело - Чемпіон.

26 червня у 28 турі італійської Серії А Ювентус вдома впевнено переміг Лечче.

У складі Лечче з перших хвилин матчу вийшов українець Шахов. І саме після помилки українця Дибала відкрив рахунок на 53-ій хвилині зустрічі. на той час вже гості грали в меншості. На 32-ій хвилині матчу червону картку отримав Лучоні. На 61 хвилині Роналду реалізував пенальті. Далі Ігуаїн та Де Лігт довели рахунок до розгромного.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 26 червня

Ювентус - Лечче 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Дибала, 2:0 - 61 Роналду (пен), 3:0 - 84 Ігуаїн, 4:0 - 86 Де Лігт

Раніше, Барселона та Ювентус готують обмін футболістами.