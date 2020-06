УЄФА привітав Де Брейне з днем народження голом у ворота Шахтаря

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне відзначає свій день народження 28 червня.

Офіційний твіттер Ліги чемпіонів опублікував з нагоди 29-річчя бельгійця відеоролик з найяскравішими діями футболіста у матчах головного єврокубкового турніру.

Потрапив у добірку і блискучий гол у ворота Шахтаря, який Кевін забив на ОСК Металіст в рамках 2-го туру групового етапу ЛЧ сезону-2017/18. За всю кар'єру бельгієць зіграв у Лізі чемпіонів 40 матчів, у яких забив 6 голів та віддав 11 асистів.

