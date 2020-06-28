П'ятов оцінив шанси збірної України у групі Ліги націй

У групі Ліги націй у Німеччини, Іспанії, Швейцарії та України шанси рівні.

Так вважає голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій П'ятов.

"У Німеччини, Іспанії, Швейцарії та України шанси, вважаю, рівні. Усе на свої місця розставить гра. Думаю, торішній досвід протистояння із чемпіоном континенту, Португалією, показав, що у нас є свій стиль і своя сила.

Україна теж може контролювати м’яч і грати у свій футбол. На початку відбору до Євро трохи не вистачало стабільності, але потім браку стало менше, рівень футболістів виріс... У цьому, вважаю, заслуга головного тренера Андрія Шевченка, з яким наша збірна намагатиметься гідно виступити на чемпіонаті Європи вже наступного року", – сказав П'ятов.