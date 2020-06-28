Від коронавірусу помер колишній захисник збірної Словаччини у 40-річному віці

Джерело - Чемпіон.

Ексоборонець збірної Словаччини Маріан Чишовский, останнім клубом якого була чеська Вікторія Пльзень, помер у віці 40 років.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Сьогодні найсумніший день. Ми повинні з важким серцем оголосити, що Маріан Чишовский залишив нас назавжди. Щирі співчуття всій вікторіанській сім'ї"

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Шість років тому у футболіста був діагностований бічний аміотрофічний склероз. Саме через цю хворобу Чишовский був змушений припинити виступи на професіональному рівні.

До слова, Маріан Чишовский грав за Інтер з Братислави, Жиліну, Тімішоару та Вікторію. Захисник 15 разів виходив на поле у ​​футболці збірної Словаччини, зігравши, зокрема, і проти України в товариському матчі у 2002 році (1:1).