Від коронавірусу помер колишній захисник збірної Словаччини у 40-річному віці

Джерело - Чемпіон.
Ексоборонець збірної Словаччини Маріан Чишовский, останнім клубом якого була чеська Вікторія Пльзень, помер у віці 40 років.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Сьогодні найсумніший день. Ми повинні з важким серцем оголосити, що Маріан Чишовский залишив нас назавжди. Щирі співчуття всій вікторіанській сім'ї"
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Шість років тому у футболіста був діагностований бічний аміотрофічний склероз. Саме через цю хворобу Чишовский був змушений припинити виступи на професіональному рівні.
До слова, Маріан Чишовский грав за Інтер з Братислави, Жиліну, Тімішоару та Вікторію. Захисник 15 разів виходив на поле у футболці збірної Словаччини, зігравши, зокрема, і проти України в товариському матчі у 2002 році (1:1).